В Югре увеличили финансирование образования и культуры

На сегодняшнем заседании правительства Югры были приняты изменения в государственные программы по развитию образования и культуры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года. Общий обмен финансирования программ увеличен. сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

Финансирование программы по развитию образования увеличено на 9 млрд руб. Эти средства будут направлены на повышение минимального размера оплаты труда, увеличение бюджетных ассигнований на создание приоритетных объектов общего образования.

"Предложения по корректировке вызваны необходимостью концентрации усилий на обеспечении вхождения России к 2024 году в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования", – сообщила Наталья Комарова.



Кроме того, программа дополнена нормой по предоставлению специальных мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в реестр исполнителей общественно полезных услуг.

"Она дополнена пятью приложениями, в числе которых план мероприятий по проведению в Югре Года добровольца, комплекс мероприятий по созданию дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета, порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание общественно полезных услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, план мероприятий по увеличению доли занятого населения от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и профессиональную подготовку", – добавил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Финансирование программы по развитию культуры увеличено на 408 млн руб.

Соответствующее решение приняли члены окружного правительства на очередном заседании под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.



"Предложения по корректировке направлены на повышение эффективности исполнения бюджетных и внебюджетных источников для развития материально-технической базы муниципальных учреждений культуры", – подчеркнула глава региона.



По словам директора департамента культуры Югры Надежды Казначеевой, изменениями установлено положение о приоритетном праве получения субсидий претендентами, обладающими статусом некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг.



"В соответствии с адресной инвестиционной программой также скорректированы расходы по перечню объектов капитального строительства, поддерживаемых в рамках государственной программы", – дополнила Надежда Казначеева.