В Кремле отреагировали на инициативу Чечни о трех президентских сроках подряд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос предоставления главе государства права оставаться на посту три срока подряд не стоит на повестке.

"Это не вопрос, который на повестке дня президента", - заявил представитель Кремля журналистам, комментируя соответствующее предложение властей Чечни.

Он также напомнил, что глава государства неоднократно озвучивал свою позицию по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.

В марте Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что у него нет планов изменять основной закон. Заданный ему тогда вопрос касался возможного увеличения лимита сроков пребывания на посту главы государства. "Думаю, я сказал вам вчера, что я никогда не менял Конституцию. И в особенности чтобы соблюсти свои собственные интересы, - сказал российский лидер. - И у меня нет таких планов на сегодняшний день".

9 мая парламент Чечни единогласно принял решение выступить с законодательной инициативной о возможности продления полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд.