На Южном Урале дело экс-полицейского, обвиняемого в получении взятки, передано в суд

В Чебаркуле завершено расследование уголовного дело в отношении бывшего замначальника территориального отдела полиции Михаила Данилова, его обвиняют в получении взятки.

С 2013 по 2015 годы адвокат Дмитрий Кудряков, организовавший на территории Чебаркуля подпольное казино, передал Данилову взятку в сумме более 940 тыс. рублей за незаконное информирование о готовящихся проверках, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Данилов вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.