В ДНР показали РСЗО собственной разработки

В ДНР объявили о создании нового рода войск – Ракетных войск тактического назначения и представили РСЗО "Чебурашка" и "Снежинка" собственной разработки.

Как сообщает Infox, работы над собственными образцами современного оружия, необходимого для отстаивания суверенитета, в народной республике начались ещё в 2015 г., а с 2016 г. РСЗО испытывались в боевых условиях.

Отмечается, что ракетные войска тактического назначения призваны стать одним из инструментов в защите народа Донбасса от агрессии бандеровцев и неонацистов.