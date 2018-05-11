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Источник: Минобрнауки разделят, Васильева останется руководить образованием

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от издателя  |  комментариев: 13


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Источник: Минобрнауки разделят, Васильева останется руководить образованием
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Министерство образования и науки РФ (2012) | Фото: Накануне.RU

Министерство образования и науки РФ могут разделить на два ведомства, одно будет отвечать за образование, другое – за науку. При этом руководство образовательном ведомством останется за исполняющей обязанности министра Ольгой Васильевой. Об этом сообщил Накануне.RU близкий к Минобрнауки источник.

По неофициальной информации, министерство будет разделено надвое – на образование и науку, и Ольга Васильева сохранит руководство образованием.

Также, по некоторым данным, Министерству науки будут переданы функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО), при этом сама структура будет ликвидирована. Об этом рассказал Накануне.RU депутат Госдумы Олег Смолин, комментируя решение комитета Госдумы по образованию по вопросу о реорганизации Российской академии наук.

"Законопроект немного расширяет возможности ученых в управлении научными институтами, это его главное достоинство. Но мы полагаем, что надо было бы хотя бы отчасти возвращаться к той системе, когда наукой управляли реально – не чиновники, а ученые. Возможно, ситуация будет исправляться хотя бы отчасти в связи с тем, что предполагается создание Министерства науки в каком-то виде взамен существующего ФАНО", – сказал Олег Смолин.

Как сообщало Накануне.RU, в Совете Федерации предложили возродить Госкомитет по науке и технике. В советское время на ГКНТ было возложено определение основных направлений развития науки и техники, планирование и организация разработок важнейших, имеющих общегосударственное значение научно-технических проблем, организация внедрения в производство открытий, изобретений и результатов поисковых исследований. ГКНТ СССР участвовал в составлении планов финансирования НИОКР и развития материальной базы науки.

Напомним, после инаугурации президента РФ Владимира Путина Правительство ушло в отставку, министры работают в статусе "и.о.".

Другие новости по темам: министерство образования и науки рф, ольга васильева, ран, фано, министерство науки
11.05.2018 14:09 Мск | Анна Смирнова
16:09 Екб


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Источник: Минобрнауки разделят, Васильева останется руководить образованием
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