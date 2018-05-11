Два тоболяка получили "условку" за вырубку 31 га леса

Вагайский райсуд наказал троих людей за вырубку деревьев ценой в 21 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МВД.

В январе 2013 – марте 2016 гг. три тоболяка организовали вырубку кедров, сосен, елей, берез. Всего они "очистили" 31 га, сумма ущерба – 21 млн руб. На месте вырубки "взяли" 22 человека. Задержано 11 лесовозов с деревьями.

Главарь банды получил три с половиной года условно, второй участник – два года условного наказания. Третий член группировки умер, поэтому дело в отношении него прекращено. Удовлетворен иск департамента лесного комплекса о возмещении материального ущерба. Принадлежавшие преступникам машины, трактора, вагончики, генераторы, бензопилы изъяты в пользу государства.