Путин пока не определился с дальнейшей судьбой Кудрина

В Кремле заявили, что никаких решений по кандидатуре экс-министра финансов Алексея Кудрина президентом России Владимиром Путиным пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, ранее стало известно, что в "Единой России" предложили Кудрину возглавить Счетную палату РФ.

"Как вы знаете, мы никогда не анонсируем каких-то кадровых решений, не будем делать этого и на этот раз", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Как сообщает "Интерфакс", по его словам, "каких-то решений президентом на этот счет пока не принималось".

"Если и когда они будут приняты, мы сразу о них сообщим", - заключил Дмитрий Песков.

Как сообщало Накануне.RU, эксперты считают, что Правительство России затевает серьезные реформы с участием Кудрина.