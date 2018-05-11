Начальник СИЗО на Среднем Урале отправился в колонию за использование заключенных в качестве рабов

В Ирбите начальника СИЗО №2 осудили на полтора года колонии-поселения за использование труда заключенных. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Игорь Крошняков давал незаконные указания своим подчиненным сотрудникам, которые привлекали заключенных к строительным и хозяйственным работам на объектах недвижимости должностного лица, его родственников и знакомых.

Установлено, что мужчина занимался этим с 2012 по 2014 год. Кроме того, Крошняков незаконно приобрел, перевез и хранил в квартире основную часть приобретенного огнестрельного оружия – ствольную коробку пистолета-пулемета образца 1941 года.

Ирбитский районный суд назначил наказание Игорю Крошнякову в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, со штрафом 50 тыс. руб. Также суд лишил его права занимать руководящие должности два года.