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Главы Ямала, Минтранса и "РЖД" положили начало строительству моста через Обь
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закладка капсулы Северного широтного хода, Кобылкин, Соколов (2018) | Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, и.о. министра транспорта Максим Соколов и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров положили начало строительству моста через Обь между Салехардом и Лабытнанги. На Ямале состоялась торжественная церемония закладки капсулы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства арктического региона.

Перед тем, как заложить капсулу, гости поучаствовали в двух тематических совещаниях, посвященных: строительству железнодорожного Северного широтного хода и железной дороги Бованенково – Сабетта.

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Соколов отметил, что "сегодня – исторический день", поблагодарив возглавляемую Кобылкиным команду "за энергию и упорство в реализации поставленной цели", и команду РЖД во главе с Олегом Белозеровым. Результат строительства оценит не одно поколение транспортников, железнодорожников, всех жителей Ямала и страны.

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"Это действительно проект, который преобразует большую часть нашей России. Уверен, что результат своевременного и безупречного выполнения работ позволит не только обеспечить на современном уровне логистику региона, но и в целом повысить инвестиционную и транзитную привлекательность нашей страны", - полагает Соколов.

закладка капсулы Северного широтного хода, Кобылкин, Соколов(2018)|Фото: правительство.янао.рф

По мнению губернатора, "ямальцы долго ждали этого момента".

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"Мы многое сделали для того, чтобы приблизить строительство новой арктической магистрали и стратегического объекта – моста через Обь. Уверен, Северный широтный ход, мост через Обь послужат не только экономике России, но, прежде всего, людям. Искреннее спасибо землякам-ямальцам. Всем, кто верит в наш успех, каким бы трудным не был путь. Мост через Обь не только соединит города и поселки Ямала со всей Россией. Грандиозный переход в составе новой магистрали откроет для многих регионов и миллионов россиян окно в Азию и Европу. Это будет наш, широкий, великий и, уверен, успешный путь", - сказал Кобылкин.

закладка капсулы Северного широтного хода, Кобылкин, Соколов(2018)|Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Завершились переговоры по концессионному соглашению в отношении объектов железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии "Обская – Салехард – Надым". В ходе переговоров Минтранс и ООО "СШХ" окончательно согласовали его условия.

Следующим ключевым звеном и "хода" является железнодорожный коридор "Бованенково – Сабетта" с выходом к морскому порту Сабетта. Расстояние между пунктами – 170 км. Участок соединит Единую транспортную систему России с Севморпутем, откроет многим российским предприятиям и регионам ворота в Мировой океан, к рынкам Европы и Азии.

Эти проекты позволят довести грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн т в год. Важно, что дороги будут возводиться из отечественных материалов. Только для строительства моста через реку Обь планируется использовать более 135 тыс. т металлоконструкций. Будут сформированы тысячи новых рабочих мест, а одно рабочее место в Арктике влечет за собой создание 14 в других регионах страны.

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11.05.2018 13:44 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
15:44 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.05.2018 08:55 Мск
Главы Минтранса и РЖД сегодня дадут старт строительству моста Северного широтного хода

Ранее 13.04.2018 16:20 Мск
Дмитрий Кобылкин: строительство моста через Обь начнется в 2019 году

Ранее 31.01.2018 09:20 Мск
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Ранее 29.01.2018 08:59 Мск
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Главы Ямала, Минтранса и "РЖД" положили начало строительству моста через Обь
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