Путин встретится с Пашиняном 14 мая

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи 14 мая на полях саммита Евразийского экономического союза. Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

Как передает "Интерфакс", также в Сочи запланированы встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

8 мая парламент Армении утвердил Пашиняна на пост премьер-министра.