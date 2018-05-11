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В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
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11.05.2018 14:55 Мск (16:55 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
Тайваньско-американский оборонный форум: Тайбэй собирается производить подлодки и реактивные самолёты
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Подводная лодка &quot;ВМС&quot; Тайваня (2018) | Фото: mil.eastday.com

На Тайване состоялся первый совместный с США форум по оборонной промышленности. Подобные мероприятия проводятся с 2002 г., но ранее все они проходили в Соединённых Штатах. Как сообщает South China morning Post, в рамках форума, организованного Американско-Тайваньским деловым советом и Ассоциацией развития оборонной промышленности Тайваня, обсуждались возможности двустороннего сотрудничества в таких областях, как судостроение, кибербезопасность и аэрокосмическая промышленность.
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В этом году форум привлёк внимание таких гигантов оборонной промышленности, как Lockheed Martin, Raytheon, Cubic and BAE Systems.

Во вступительном слове руководитель Американско-Тайваньского делового совета Руперт Хаммонд-Чемберс рассказал, что Тайвань уже давно участвует в глобальных цепочках оборонных технологий. Дальнейшее развитие будет иметь большое значение не только для безопасности Тайваня, но и для создания новых возможностей для тайваньских оборонных компаний на мировом рынке.

Focus Taiwan отмечает, что глава совета выразил большие надежды на то, что Дональд Трамп привержен оказанию помощи Тайваню, а в его администрации есть "хорошие люди". Однако он оговорился о важности защиты интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, с тем, чтобы американские технологии не попали в материковый Китай.

Тайваньская сторона высказала намерение создавать в сотрудничестве с Соединёнными Штатами учебные реактивные самолёты и подводные лодки, что позволит создать заказы для местных авиастроительных предприятий и верфей.

Тайвань намерен к 2025 г. получить подводные лодки водоизмещением 1500 – 2000 т. На фоне разгорающейся торговой войны Вашингтон раздражает Пекин намерением предоставить Тайбэю технологии для строительства субмарин.

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11.05.2018 14:55 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:55 Екб


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Тайваньско-американский оборонный форум: Тайбэй собирается производить подлодки и реактивные самолёты
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