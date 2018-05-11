Жители Екатеринбурга выстроились в длинную очередь, чтобы увидеть Кубок мира

11 мая в центре Екатеринбурга люди выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Кубком мира по футболу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал читатель группы "Типичный Екатеринбург", в очередях стоят более 500 человек. Приобщиться к живой истории футбола и сделать фото с уникальным трофеем горожане смогут на набережной Плотинки 11 и 12 мая.

Напомним, что 8 мая в Екатеринбург впервые прибыл главный футбольный трофей планеты - Кубок мира, за который уже совсем скоро начнется борьба на российских стадионах. На стадионе "Екатеринбург-Арена" уже состоялась презентация кубка для городских СМИ.