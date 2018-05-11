Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию с выходом США из СВПД

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после одностороннего выхода из него США, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Акцентирована принципиальная важность сохранения СВПД с точки зрения международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Также Путин и Меркель рассмотрели вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ и условились активизировать работу в "нормандском формате" по внутриукраинскому кризису.

"Ангела Меркель проинформировала об итогах совместной с Президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с Президентом Украины Петром Порошенко", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, затрагивалась сирийская проблематика, а также подготовка к запланированному на 18 мая в Сочи рабочему визиту Меркель.