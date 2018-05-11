Следователи Кургана ищут очевидцев падения батута в Заозерном микрорайоне

Следователи Кургана проводят проверку по факту опрокидывания надувных батутов в результате усиления ветра в Заозерном микрорайоне Кургана.

Инцидент произошел 3 июня прошлого года в 5 микрорайоне, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

"Следственное управление обращается к очевидцам, а также лицам, пострадавшим в результате указанного инцидента, с просьбой обратиться в следственный отдел по Кургану для выяснения и уточнения объективных обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.

Граждане могут обратиться к старшему следователю Сукмановой Елене Алексеевне по адресу: г. Курган, ул. Савельева, 18/1 или по телефонам: 8(3522) 23-90-50, 23-88-43.