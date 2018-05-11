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11.05.2018
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 13


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политика ;  | комментариев: 3
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Новости
11.05.2018 13:12 Мск (15:12 Екб)
спорт | В России
ФКР: Прокуратура подтвердила невиновность Крушельницкого в употреблении допинга
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керлингист Александр Крушельницкий (2018) | Фото: zi.dn.ua

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что прокуратурой установлен круг лиц, которые могут быть причастны к обнаружению допинга в организме керлингиста Александра Крушельницкого во время Олимпиады в Пхенчхане.
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"Могу сказать, что нам пришло письмо из прокуратуры о результатах предварительной проверки, из которого четко понятно, что Александр невиновен. Он сам не употреблял запрещенное вещество, и халатности нет, что следует из результатов прокуратуры", - сказал Свищев.

Глава ФКР добавил, что пока не может обнародовать данные этого документа, так как он предназначен для служебного пользования.

По словам Свищева, есть разработки прокуратуры, в которых указывается на возможных лиц, которые могли быть причастны к инциденту.

"Были проверки на детекторе лжи, проведены оперативные действия, есть очерченный круг подозреваемых лиц. Ясно одно, что спортсмены наши не имеют отношения к случившемуся, у них нет мотивации, эта версия отброшена благодаря работе наших правоохранительных органов", - цитирует Свищева "Интерфакс".

Напонмим, Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой был лишен бронзовой медали зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте после того, как в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.

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11.05.2018 13:12 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:12 Екб


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ФКР: Прокуратура подтвердила невиновность Крушельницкого в употреблении допинга
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