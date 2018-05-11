На Среднем Урале СКР выясняет обстоятельства гибели подростка, которого унесло на льдине

На Среднем Урале Следственный комитет начал проверку по факту гибели подростка. Трагедия случилась 10 мая на реке в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района.

Известно, что юноша с группой товарищей гулял по поселку, зашел на оставшийся на реке лед и зачем-то стал на нем прыгать. В итоге подросток оказался на отколовшемся фрагменте льдины, который начало уносить быстрым течением реки. В один из моментов льдину захлестнуло водой, парень оказался в реке и утонул.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Уже проведены опросы родственников погибшего и очевидцев случившегося. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении подростка и семьи, в которой тот воспитывался. Также для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.