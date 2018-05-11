Формальности соблюдены? Жители Екатеринбурга высказались по поводу отмены прямых выборов мэра

Сегодня в Екатеринбурге в центре культуры "Урал" прошли общественные слушания по отмене прямых выборов мэра города.

Причиной их проведения стало вступление в силу областного закона, по которому глава города избирается не на прямых выборах, а через конкурсную комиссию с последующим одобрением кандидатуры мэра депутатами гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Чтобы соблюсти все необходимые процедуры, перед внесением соответствующих поправок в Устав Екатеринбурга необходимо было выслушать мнение общественности, что сегодня и произошло.

Несмотря на то, что решение слушаний носит рекомендательный характер и необязательно для исполнения, в них приняли участие 1 тыс. 314 горожан.

Председатель мероприятия - заместитель главы администрации Сергей Тушин напомнил, что для выступлений записались 16 граждан, которые заранее прислали свои замечания в оркомитет по слушаниям, но сегодня они решили не подниматься на трибуну.

Начальник правового департамента администрации Екатеринбурга Екатерина Грин пояснила, что задача на сегодня - не рассуждать о выборах мэра, а привести Устав города в соответствие с областным законодательством. Далее ее в своих выступлениях поддержали депутат гордумы Дмитрий Сергин и председатель городской избирательной комиссии Илья Захаров. Причем, оба ратовали за прямые выборы сильного мэра, но подчеркивали, что закон есть закон и надо его соблюсти. Единственным, кто попытался с трибуны опротестовать отмену прямых выборов, был инженер-энергетик завода РТИ Владимир Попов, заявивший, что областные законотворцы приняли инициированный губернатором закон без учета мнения горожан.

В итоге за внесение изменений в городской устав и приведение его в соответствие с региональным законодательством проголосовали 1037 человек, против 25, воздержались 60, остальные в процедуре участия не приняли. Итоговый протокол будет направлен в думу Екатеринбурга и в СМИ.

Отметим, что действующий глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и его соратники по думе мероприятие проигнорировали. Несколько дней назад мэр публично заявил о том, что не станет подписывать постановление о внесении изменений в Устав города, касающихся отмены выборов главы уральской столицы. А еще раньше высказался о бессмысленности проведения плебесцита (несмотря на то, что такая процедура предусмотрена Уставом города). Более того, Ройзман стал активным участником митинга против отмены прямых выборов главы города, прошедшего 2 апреля в Екатеринбурге по инициативе, в том числе, сторонников Навального.

Напомним, с принятием новой схемы выборов главы Екатеринбурга, депутатам думы областной столицы предстоит внести соответствующие изменения в Устав города до 19 июня. Согласно вступившему в силу областному закону, мэр лишится полномочий спикера думы, но возглавит горадминистрацию. Сейчас за Ройзмана это делает сити-менеджер Александр Якоб, занимающийся фактически всей хозяйственной работой.

Городская дума планирует рассмотреть проект изменений в Устав на очередном заседании 22 мая. Тогда же народные избранники дадут оценку Ройзману: он как глава Екатеринбурга – председатель городской думы отчитается о результатах своей деятельности за 2017 год.