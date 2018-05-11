Назван расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к ЧМ-2018

В пятницу тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к домашнему чемпионату мира-2018.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, для подготовки к мундиалю на сбор в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая) вызваны следующие 28 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Сослан Джанаев ("Рубин" Казань), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат ("Рубин" Казань), Руслан Камболов ("Рубин" Казань), Федор Кудряшов ("Рубин" Казань), Илья Кутепов ("Спартак" Москва), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Александр Самедов ("Спартак" Москва), Александр Ташаев ("Динамо" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Федор Смолов ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Как уточнили в РФС, также в расширенный список включены еще семь игроков.

Вратарь: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва).

Защитники: Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва), Дмитрий Комбаров ("Спартак" Москва).

Полузащитники: Денис Глушаков ("Спартак" Москва), Антон Швец ("Ахмат" (Грозный).

Нападающие: Антон Заболотный и Дмитрий Полоз ("Зенит" Санкт-Петербург).

18 мая сборная России соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

Напомним, на ЧМ-2018 Россия сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.