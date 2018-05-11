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Гаагский суд обязал платить за Крым: мы за ценой не постоим? "Украина требует заплатить" – начало практически любой новости о "незалежной". Так, уже выставлен счет на $32,5 млрд за Крымский мост – за эту сумму Украина готова отдать его в аренду России, после того, как получит его. Еще Украина требует от России гасить ее долги другим государствам. А теперь Украина требует заплатить за Крым.
11.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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11.05.2018 12:47 Мск (14:47 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Назван расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к ЧМ-2018
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Станислав Черчесов, сборная России по футболу, Федор Смолов, Александр Самедов (2017) | Фото: Спорт-Экспресс

В пятницу тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к домашнему чемпионату мира-2018.
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Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, для подготовки к мундиалю на сбор в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая) вызваны следующие 28 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Сослан Джанаев ("Рубин" Казань), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат ("Рубин" Казань), Руслан Камболов ("Рубин" Казань), Федор Кудряшов ("Рубин" Казань), Илья Кутепов ("Спартак" Москва), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Александр Самедов ("Спартак" Москва), Александр Ташаев ("Динамо" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Федор Смолов ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

кубок мира по футболу(2018)|Фото: Накануне.RU

Как уточнили в РФС, также в расширенный список включены еще семь игроков.

Вратарь: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва).

Защитники: Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва), Дмитрий Комбаров ("Спартак" Москва).

Полузащитники: Денис Глушаков ("Спартак" Москва), Антон Швец ("Ахмат" (Грозный).

Нападающие: Антон Заболотный и Дмитрий Полоз ("Зенит" Санкт-Петербург).

18 мая сборная России соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

Напомним, на ЧМ-2018 Россия сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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11.05.2018 12:47 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:47 Екб


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Назван расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к ЧМ-2018
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