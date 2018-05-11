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Гаагский суд обязал платить за Крым: мы за ценой не постоим? "Украина требует заплатить" – начало практически любой новости о "незалежной". Так, уже выставлен счет на $32,5 млрд за Крымский мост – за эту сумму Украина готова отдать его в аренду России, после того, как получит его. Еще Украина требует от России гасить ее долги другим государствам. А теперь Украина требует заплатить за Крым.
11.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Новости
11.05.2018 12:44 Мск (14:44 Екб)
политика | Центральный ФО
Лидеры ряда иностранных государств и международных организаций поздравили Медведева с избранием на пост премьер-министра РФ
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заседание в Госдуме, Дмитрий Медведев (2018) | Фото: Госдума РФ

Лидеры ряда иностранных государств и главы международных организаций поздравили Дмитрия Медведева с избранием на пост председателя правительства РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.
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"В адрес председателя правительства России продолжают поступать поздравления. Наряду с телефонными разговорами, послания и телеграммы направили, в частности, лидеры Абхазии Рауль Хаджимба, Азербайджана Ильхам Алиев, Палестины Махмуд Аббас, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Южной Осетии Анатолий Бибилов, а также Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, руководители правительств Армении Никол Пашинян, Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Молдовы Павел Филип, Таджикистана Кохир Расулзода, Южной Осетии Эрик Пухаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Медведева также поздравили председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Как сообщало Накануне.RU, 8 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева на пост председателя правительства РФ.

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11.05.2018 12:44 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:44 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.05.2018 17:51 Мск
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Лидеры ряда иностранных государств и международных организаций поздравили Медведева с избранием на пост премьер-министра РФ
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