Лидеры ряда иностранных государств и международных организаций поздравили Медведева с избранием на пост премьер-министра РФ

Лидеры ряда иностранных государств и главы международных организаций поздравили Дмитрия Медведева с избранием на пост председателя правительства РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

"В адрес председателя правительства России продолжают поступать поздравления. Наряду с телефонными разговорами, послания и телеграммы направили, в частности, лидеры Абхазии Рауль Хаджимба, Азербайджана Ильхам Алиев, Палестины Махмуд Аббас, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Южной Осетии Анатолий Бибилов, а также Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, руководители правительств Армении Никол Пашинян, Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Молдовы Павел Филип, Таджикистана Кохир Расулзода, Южной Осетии Эрик Пухаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Медведева также поздравили председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Как сообщало Накануне.RU, 8 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева на пост председателя правительства РФ.