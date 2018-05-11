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от издателя  |  комментариев: 13


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Новости
11.05.2018 12:48 Мск (14:48 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Есть ли антисемитизм? Еврейские организации Украины разошлись в отношении к властям
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майдан, антисемитизм, фашизм, нацизм (2014) | Фото:

Защитить украинскую власть от обвинений в антисемитизме выступил глава Ассоциации еврейских организаций и общин (ВААД) Иосиф Зисельс. Он раскритиковал письмо американских конгрессменов о том, что на Украине почитают нацистских преступников, уничтожавших евреев.
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"Нам не известен ни один факт, когда украинское государство поддерживало бы отрицание холокоста, в том или ином виде", - написал Зисельс в Facebook.

Он также раскритиковал доклад израильского министерства по делам диаспоры, в котором говорится о росте антисемитских настроений и инцидентов на Украине, и рекомендовал ориентироваться на отчеты его организации.

"Всплеска количества антисемитских инцидентов на Украине в последнее время не наблюдается", - пишет Зисельс.

Он сделал вывод, что эта тема "является частью новой волны антиукраинской пропаганды на теме антисемитизма" и за нею стоит Россия.

Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский раскритиковал позицию Зисельса. Он назвал его "главой Антисионистского комитета украинской общественности" и "активистом с нетрадиционной еврейской ориентацией". Его возмутило то, что Романа Шухевича Зисельс не считает преступником.

"Еврейские активисты считают, что он недолго служил у нацистов – почти 4 года, и убил мало евреев, чтобы считаться настоящим "нацистом", как и Бандера", - отмечает Долинский.

Также Долинский возмущен тем, что ВААД не доверяет Всемирному еврейскому конгрессу, Тель-Авивскому университету и израильскому министерству, которые отмечают антиеврейские настроения на Украине. Власть, по мнению Долинского, молчаливо потворствует антисемитизму.

Таким образом, еврейские организации Украины разошлись в отношении к нынешнему политическому режиму. Показательно в этом отношении, что Зисельс пишет на мове, а Долинский - на русском языке.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, последний громкий инцидент случился в Одессе, когда во время нацистского "марша украинского порядка" 2 мая руководитель городского отделения "Правого сектора" (запрещен в России) призвала очистить Украину от евреев.

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11.05.2018 12:48 Мск | Евгений Чернышёв
14:48 Екб


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Есть ли антисемитизм? Еврейские организации Украины разошлись в отношении к властям
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