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от издателя  |  комментариев: 13


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политика ;
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В Свердловской области подросток утонул в реке
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река Синячиха, Алапаевский район (2018) | Фото: МЧС по Свердловской области

10 мая на реке Синячиха в поселке Верхняя Синячиха утонул 14-летний мальчик.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, подросток находился на отколовшейся льдине, которую унесло течением реки. Мальчик не смог удержаться за скользкую льдину и оказался в воде.

В службу спасения позвонил одноклассник подростка, он находился на берегу реки. Спасатели нашли ребенка в 500 м от места трагедии.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции и следственные органы.

река Синячиха, Алапаевский район(2018)|Фото: МЧС по Свердловской области

река Синячиха, Алапаевский район, МЧС(2018)|Фото: МЧС по Свердловской области

В МЧС напомнили, что необходимо соблюдать меры безопасности, так как опасный лед еще сохраняется на 17 водоемах Свердловской области, в основном там, где стоячая вода.

С начала 2018 года в регионе произошли шесть происшествий на водоемах, в результате которых погибли четыре человека, двое из них - дети. В прошлом году, как отмечают специалисты МЧС, происшествий с участием детей на этот период не было.

Напомним, что 7 мая пожарные спасли трех девочек с отколовшейся льдины на городском пруду Кушвы. Школьницы решили прогуляться по льду, не осознавая опасности.

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11.05.2018 14:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:59 Екб


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В Свердловской области подросток утонул в реке
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