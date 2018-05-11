В Свердловской области подросток утонул в реке

10 мая на реке Синячиха в поселке Верхняя Синячиха утонул 14-летний мальчик.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, подросток находился на отколовшейся льдине, которую унесло течением реки. Мальчик не смог удержаться за скользкую льдину и оказался в воде.

В службу спасения позвонил одноклассник подростка, он находился на берегу реки. Спасатели нашли ребенка в 500 м от места трагедии.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции и следственные органы.

В МЧС напомнили, что необходимо соблюдать меры безопасности, так как опасный лед еще сохраняется на 17 водоемах Свердловской области, в основном там, где стоячая вода.

С начала 2018 года в регионе произошли шесть происшествий на водоемах, в результате которых погибли четыре человека, двое из них - дети. В прошлом году, как отмечают специалисты МЧС, происшествий с участием детей на этот период не было.

Напомним, что 7 мая пожарные спасли трех девочек с отколовшейся льдины на городском пруду Кушвы. Школьницы решили прогуляться по льду, не осознавая опасности.