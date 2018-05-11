Тюменцы собираются на протестную акцию из-за вырубленного у автовокзала сквера

В Тюмени из-за вырубки деревьев в неназванном сквере в районе улиц Республики-Пермякова активисты решили собраться на протестную акцию.

Как передает корреспондент Накануне.RU, по итогам прошедших 10 мая публичных слушаний защитники природы объявили о мобилизации своих сил и назначили сбор на 20 мая у вырубленного сквера, куда пригласили представителей надзорных органов и местных властей на "разговор".

В ходе слушаний чиновники мэрии отказались обсуждать с общественностью ситуацию с зелеными насаждениями в городе.

"Именно так и произошло со сквером у автовокзала… вот точно так же его гладко вывели через "бу-бу-бу" из зеленой зоны, забыли про то, что заводчане садили его своими руками, забыли, что деревья просто так не садят", - заявил общественник Виктор Егоров.

Активисты решили собраться 20 мая в 18.00 у вырубленного сквера.

Напомним, что земельный участок, расположенный на улице Республики и Пермякова, предоставлен в аренду ООО "ТюменьСтройИнвест" для размещения торговых объектов - рынка.