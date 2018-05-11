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Гаагский суд обязал платить за Крым: мы за ценой не постоим? "Украина требует заплатить" – начало практически любой новости о "незалежной". Так, уже выставлен счет на $32,5 млрд за Крымский мост – за эту сумму Украина готова отдать его в аренду России, после того, как получит его. Еще Украина требует от России гасить ее долги другим государствам. А теперь Украина требует заплатить за Крым.
11.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Новости
11.05.2018 12:24 Мск (14:24 Екб)
общество | Тюменская область
Тюменцы собираются на протестную акцию из-за вырубленного у автовокзала сквера
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земельный участок на улице Республики и Пермякова Тюмень, вырубка (2018) | Фото: Дмитрий Велижанин

В Тюмени из-за вырубки деревьев в неназванном сквере в районе улиц Республики-Пермякова активисты решили собраться на протестную акцию.

Как передает корреспондент Накануне.RU, по итогам прошедших 10 мая публичных слушаний защитники природы объявили о мобилизации своих сил и назначили сбор на 20 мая у вырубленного сквера, куда пригласили представителей надзорных органов и местных властей на "разговор".

В ходе слушаний чиновники мэрии отказались обсуждать с общественностью ситуацию с зелеными насаждениями в городе.

"Именно так и произошло со сквером у автовокзала… вот точно так же его гладко вывели через "бу-бу-бу" из зеленой зоны, забыли про то, что заводчане садили его своими руками, забыли, что деревья просто так не садят", - заявил общественник Виктор Егоров.

Активисты решили собраться 20 мая в 18.00 у вырубленного сквера.

Напомним, что земельный участок, расположенный на улице Республики и Пермякова, предоставлен в аренду ООО "ТюменьСтройИнвест" для размещения торговых объектов - рынка.

слушания по экологии, Тюмень, вырубка сквера у автовокзала(2018)|Фото: Накануне.RU

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11.05.2018 12:24 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
14:24 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.05.2018 15:25 Мск
Тюменцы на публичных слушаниях потребуют восстановить вырубленный сквер на Республики

Ранее 08.05.2018 13:07 Мск
В природоохранную прокуратуру поступило пять заявлений протеста вырубке сквера в Тюмени

Ранее 23.04.2018 13:03 Мск
Тюменские экологи объявили о катастрофической ситуации с вырубкой деревьев








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Тюменцы собираются на протестную акцию из-за вырубленного у автовокзала сквера
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