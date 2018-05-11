Бывший заместитель мэра Читы получил срок за присвоение бюджетных средств

Суд вынес приговор теперь уже бывшему заместителю мэра Читы Денису Гарифанову. Он признан виновным в присвоении бюджетных средств в крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, в 2013-2016 годах Гарифанов, являясь заместителем мэра Читы – председателем комитета по финансам администрации городского округа, использовал свое служебное положение и давал подчиненным поручения на изготовление приказов о выплате премиального вознаграждения самому себе. Как показало расследование, таким образом чиновник незаконно получил более 460 тыс. руб.

Как отметили в ведомстве, еще в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью возместил ущерб. Приговором суда Гарифанову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.