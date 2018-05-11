В Кургане дело живодера, выбросившего собаку с пятого этажа, передано в суд

В Кургане в суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего живодера, который сбросил с высоты собаку.
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В марте этого года, находясь на пятом этаже в одной из квартир дома №10 по улице Черняховского, злоумышленник взял в руки собаку и выбросил ее из окна, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
Животное от полученных повреждений погибло в одной из ветеринарных клиник Кургана.
Живодеру грозит до 3 лет тюрьмы.
Аналогичный случай произошел в Кургане в апреле этого года - пьяный мужчина выбросил собаку с балкона 3 этажа.