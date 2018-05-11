Минфин предложил уменьшить расходы на пенсии

Расходы федерального бюджета на выплату пенсий россиянам в 2018 г. могут уменьшиться на 51,5 млрд руб. Предложение содержится в проекте поправок в федеральный бюджет.

Расходы по разделу "Социальная политика" в целом сократятся на 52,93 млрд руб.

В числе предложенных к сокращению расходов - траты на господдержку инвалидов (минус 2,23 млрд руб.). В целом расходы на соцобеспечение могут уменьшиться на 5,9 млрд руб.

Такие поправки закладываются, несмотря на ожидаемый профицит бюджета-2018 и рост нефтегазовых доходов.

Напомним, что по предложению избранного президентом на четвертый срок Владимира Путина премьер-министром вновь назначен Дмитрий Медведев, одним из своих первых шагов он обозначил повышение пенсионного возраста.