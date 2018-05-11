На гражданскую жену полковника Захарченко завели новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о фальсификации доказательств против Анастасии Пестриковой - гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко.

Об этом заявил представитель Министерства финансов в Хамовническом суде, где рассматривается иск девушки о взыскании с государства трех миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.

Ранее Пестрикову обвиняли в мошенничестве. В конце сентября прошлого года девушку задержали в аэропорту Самары. СК заподозрил ее в попытке хищения 16 миллионов долларов у своей знакомой Лилии Горшковой.

Следствие утверждало, что источник средств - полковник Захарченко. Эти деньги ранее арестовали в рамках уголовного дела против экс-полицейского на счетах ВТБ 24, открытых на имя Горшковой. Впоследствии дело Пестриковой закрыли за отсутствием состава преступления, передает РИА Новости.

Захарченко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования, а также получении взятки в особо крупном размере. Также ему предъявили обвинение в получении еще трех взяток.

1 декабря Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имуществаЗахарченко и его близких на 9 млрд рублей, которые были обнаружены при обыске в его доме.