На гражданскую жену полковника Захарченко завели новое уголовное дело

в этот день
11.05.18
13:37
В Екб.15:37
СМИ узнали о возможных перестановках среди полпредов президента
Цены на бензин продолжают бурный рост после выборов
Откуда личные данные? "ЕР" атакует звонками с приглашением на праймериз
Главное
Минфин предложил уменьшить расходы на пенсии

Тема дня
Гаагский суд обязал платить за Крым: мы за ценой не постоим? "Украина требует заплатить" – начало практически любой новости о "незалежной". Так, уже выставлен счет на $32,5 млрд за Крымский мост – за эту сумму Украина готова отдать его в аренду России, после того, как получит его. Еще Украина требует от России гасить ее долги другим государствам. А теперь Украина требует заплатить за Крым.
11.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Умер основатель ANNA-News Марат Мусин
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Красная площадь принимает главный парад страны
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 318

На гражданскую жену полковника Захарченко завели новое уголовное дело
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о фальсификации доказательств против Анастасии Пестриковой - гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко.
Читайте также:

Об этом заявил представитель Министерства финансов в Хамовническом суде, где рассматривается иск девушки о взыскании с государства трех миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.

Ранее Пестрикову обвиняли в мошенничестве. В конце сентября прошлого года девушку задержали в аэропорту Самары. СК заподозрил ее в попытке хищения 16 миллионов долларов у своей знакомой Лилии Горшковой.

Следствие утверждало, что источник средств - полковник Захарченко. Эти деньги ранее арестовали в рамках уголовного дела против экс-полицейского на счетах ВТБ 24, открытых на имя Горшковой. Впоследствии дело Пестриковой закрыли за отсутствием состава преступления, передает РИА Новости.

Захарченко, полковинк, арест, МВД, ФСБ, Следственный комитет, коррупция(2016)|Фото: rus.rt.com

Захарченко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования, а также получении взятки в особо крупном размере. Также ему предъявили обвинение в получении еще трех взяток.

1 декабря Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имуществаЗахарченко и его близких на 9 млрд рублей, которые были обнаружены при обыске в его доме.

Другие новости по темам: дмитрий захарченко, анастасия пестрикова
11.05.2018 12:22 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:22 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.04.2018 11:34 Мск
Полковник Захарченко заявил, что из изъятых 9 млрд рублей ему принадлежат только 93 тысячи

Ранее 21.03.2018 12:57 Мск
Следствие ходатайствует об освобождении из СИЗО отца полковника Захарченко

Ранее 06.02.2018 11:15 Мск
Отцу полковника Захарченко предъявили окончательное обвинение

Ранее 15.12.2017 14:59 Мск
СКР завершил расследование трех эпизодов преступлений экс-полковника МВД Захарченко

Ранее 14.12.2017 08:38 Мск
СМИ: Полковник Захарченко купил замок в Лондоне во время службы в МВД

Ранее 01.12.2017 14:01 Мск
Суд изъял имущество полковника Захарченко и его родственников

Ранее 01.12.2017 09:31 Мск
СМИ: Захарченко предъявлено обвинение сразу по трем эпизодам получения взятки

Ранее 29.11.2017 15:50 Мск
Полковнику Захарченко продлили арест до 8 марта 2018 года

Ранее 22.11.2017 15:19 Мск
Прокурор: У полковника Захарченко продолжают находить сомнительные денежные средства

Ранее 21.11.2017 15:17 Мск
Адвокат: У сестры Захарченко не было доступа в комнату с 8 млрд рублей

Ранее 20.11.2017 17:28 Мск
Свидетель по делу Захарченко назвал собственника обнаруженных у него миллиардов

Ранее 20.11.2017 13:43 Мск
Полковник Захарченко заявил суду, что не имел собственного жилья и вынужден был "скитаться"

Ранее 20.11.2017 11:55 Мск
Мать "полковника-миллиардера" Захарченко подсчитывала его деньги столбиком в тетради

Ранее 10.11.2017 14:36 Мск
Мать и сестра полковника Захарченко рассказали о "подкинутых" миллиардах

Ранее 09.11.2017 11:24 Мск
Руководители полковника-миллиардера Захарченко уволены

Ранее 03.11.2017 09:44 Мск
Следствие нашло все многомиллиардное состояние полковника МВД Захарченко

Ранее 20.10.2017 15:02 Мск
Суд в Москве принял иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко

Ранее 17.10.2017 18:35 Мск
Генпрокуратура РФ направила в суд иск об обращении в доход государства имущества и денежных средств экс-полковника Захарченко

Ранее 09.10.2017 11:48 Мск
Суд в Москве арестовал квартиры гражданской жены и дочери экс-полковника Захарченко

Ранее 24.07.2017 08:05 Мск
СМИ: Бывший полковник Захарченко "подрабатывал" "решальщиком проблем"

Ранее 26.05.2017 12:16 Мск
Экс-начальника управления Росгвардии по МО Алексея Лаушкина объявили в розыск по делу Захарченко

Ранее 22.05.2017 18:28 Мск
Фигуранта "дела Захарченко" - полковника ФСБ Сенина объявили в розыск

Ранее 17.05.2017 18:05 Мск
Экс-полковник Захарченко подозревается в получении взятки в $800 тысяч при посредничестве генерала ФСБ








Добавить комментарий:

На гражданскую жену полковника Захарченко завели новое уголовное дело
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+