Нижневартовск стал лидером по объемам строительства в Югре

На заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обсудили выполнение планов по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства государственной собственности, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

По состоянию на 1 апреля 2018 года в Югре не завершено строительством 69 объектов.

"Положительная динамика исполнения планов за истекший период, с октября 2017 года по март 2018 года, в сторону снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по объектам государственной собственности составила 2,6%", - доложил директор департамента строительства Югры Руслан Цыганенко.

Он добавил, что мероприятия, установленные планами, осуществляются в соответствии с установленными сроками, отклонения от графиков работ на отчетную дату не выявлены.

В свою очередь Наталья Комарова нацелила коллег на необходимость использования в данной работе прорывных решений.

Также на заседании обсудили состояние жилищного рынка. По итогам четырех месяцев текущего года в Югре введено в эксплуатацию 89,6 тыс. кв. м жилья. Губернатор обратила внимание, что результат соответствует уровню, который прогнозирован сетевыми графиками муниципальных образований на январь-апрель 2018 года.

"В этом году лидером по объему жилищного строительства стал Нижневартовск - 28,4 тыс. кв. м. Хорошие показатели демонстрируют города Сургут, Ханты-Мансийск", - отметила Наталья Комарова.

Положительная динамика отмечается и на рынке ипотечных кредитов. Так, с января по март текущего года их выдано свыше 6 тыс. на 14 млрд руб., что на 91% больше по сравнению с январем-мартом 2017 года. По Российской Федерации увеличение спроса на ипотечные кредиты составило 68%.