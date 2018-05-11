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11.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Нижневартовск стал лидером по объемам строительства в Югре
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строительный кран, высота (2016) | Фото:https://vk.com/shizzzzz

На заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обсудили выполнение планов по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства государственной собственности, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.
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По состоянию на 1 апреля 2018 года в Югре не завершено строительством 69 объектов.

"Положительная динамика исполнения планов за истекший период, с октября 2017 года по март 2018 года, в сторону снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по объектам государственной собственности составила 2,6%", - доложил директор департамента строительства Югры Руслан Цыганенко.

Он добавил, что мероприятия, установленные планами, осуществляются в соответствии с установленными сроками, отклонения от графиков работ на отчетную дату не выявлены.

В свою очередь Наталья Комарова нацелила коллег на необходимость использования в данной работе прорывных решений.

Также на заседании обсудили состояние жилищного рынка. По итогам четырех месяцев текущего года в Югре введено в эксплуатацию 89,6 тыс. кв. м жилья. Губернатор обратила внимание, что результат соответствует уровню, который прогнозирован сетевыми графиками муниципальных образований на январь-апрель 2018 года.

"В этом году лидером по объему жилищного строительства стал Нижневартовск - 28,4 тыс. кв. м. Хорошие показатели демонстрируют города Сургут, Ханты-Мансийск", - отметила Наталья Комарова.

Положительная динамика отмечается и на рынке ипотечных кредитов. Так, с января по март текущего года их выдано свыше 6 тыс. на 14 млрд руб., что на 91% больше по сравнению с январем-мартом 2017 года. По Российской Федерации увеличение спроса на ипотечные кредиты составило 68%.

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11.05.2018 12:59 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
14:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.08.2017 15:59 Мск
В Югре с начала года в эксплуатацию ввели около 230 тысяч "квадратов" жилья








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Нижневартовск стал лидером по объемам строительства в Югре
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