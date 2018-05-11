В общежитии Петербурга обнаружены тела студентки и ее матери

В общежитии Санкт-Петербурге накануне вечером были обнаружены тела студентки и ее матери, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

Общежитие расположено на территории Выборгского района города. На телах девушки 1995 года рождения, которая обучалась в одном из вузов Петербурга, и ее матери 1967 года рождения были множественные колото-резаные ранения в области грудной клетки и живота.

"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление лица, виновного в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении.