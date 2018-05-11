"Стараюсь не открывать окна". Прокуратура проверит новую доменную печь НТМК

Природоохранная прокуратура проверит сведения о возможном нарушении руководством АО "Евраз НТМК" законодательства об охране окружающей среды и природопользовании при эксплуатации доменной печи №7. "Экологически чистое оборудование" в Нижнем Тагиле запустили 9 апреля, после чего участились жалобы на "оранжевые выбросы".

В прокуратуру обратился член Общественной палаты Свердловской области Андрей Волегов. На своей станице в Facebook он опубликовал несколько фотографий, на которых видно, как над комбинатом развеивается примесь бурого и светлого дыма.

Проблема выбросов для Нижнего Тагила существует давно, однако особо общественников удивило состояние атмосферного воздуха после торжественного запуска нового промышленного объекта.

"Пусть проверят, расскажут о результатах - плохо там всё или хорошо, быть может, это был предзапусковый выброс", - пояснил Накануне.RU Андрей Волегов.

Общественник отмечает, что его знакомые жалуются, что, надышавшись оранжевыми выбросами, лежат дома по несколько дней из-за плохого самочувствия.

"В НТМК обращался, похвалили за это [что обратил внимание на проблему], потом попросил провести мне экскурсию, чтобы посмотреть, как работает завод, сначала согласились, а после - отказали. Значит, есть масса нарушений? Знаете, я стараюсь не открывать окна в доме", - пояснил общественник.

Обращение в прокуратуру Тагилстроевского района города ушло еще в апреле, а теперь общественник получил ответ о том, что проверку проведет Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура.

В пресс-службе НТМК Накануне.RU не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и пообещали подготовить ответ на запрос в ближайшее время.