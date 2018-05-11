Высокопоставленный тюменский силовик потерял работу из-за драки возле пивной

Своего поста лишился высокопоставленный тюменский силовик, передает корреспондент Накануне.RU.

"По результатам служебной проверки один из руководителей структурных подразделений областного управления МВД уволен из органов", - рассказала Накануне.RU глава пресс-службы регионального управления МВД Светлана Новик.

По некоторым данным, речь идет о начальнике штаба УМВД по Тюменской области Исламе Имамове. Он якобы стал участником конфликта, произошедшего возле пивной в ночь на 31 марта. После словесного конфликта между ним и другими посетителями заведения – те попросили Имамова извиниться за мат в свой адрес – он, по данным пострадавших, позвонил кому-то.

Позже на место якобы прибыло "подкрепление". Два человека подкрались сзади к гостям заведения и, повалив на землю, стали избивать. Присоединился к ним якобы и Исламов. О том, что на них напали "по указанию" сотрудника областной полиции и при его участии, тюменцы узнали уже во время подачи заявления.