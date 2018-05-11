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Гаагский суд обязал платить за Крым: мы за ценой не постоим? "Украина требует заплатить" – начало практически любой новости о "незалежной". Так, уже выставлен счет на $32,5 млрд за Крымский мост – за эту сумму Украина готова отдать его в аренду России, после того, как получит его. Еще Украина требует от России гасить ее долги другим государствам. А теперь Украина требует заплатить за Крым.
11.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Новости
11.05.2018 11:54 Мск (13:54 Екб)
общество | В России
Госдума в первом чтении приняла проект об акционировании "Почты России"
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Почта России, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о реорганизации "Почты России". Он подразумевает акционирование ФГУПа, при этом 100% акций будет принадлежать государству, передает корреспондент Накануне.RU.
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300 тыс. человек, работающих на "Почте России", никак не коснется акционирование, они останутся с рабочими местами, заявила первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева. "Должна вам сказать, что мы прописали нормы: в городских поселениях расстояние между почтовыми отделениями должно составлять не больше полутора километров, в сельских поселениях — шесть километров", — приводит ее слова пресс-служба "нижней палаты".

Инициатива вызвала активное обсуждение в ходе пленарного заседания, председатель ГД Вячеслав Володин обратился к представителям Правительства РФ с просьбой учесть ко второму чтению прозвучавшие замечания и предложения.

Напомним, решение об акционировании ФГУП "Почта России" Правительство РФ приняло еще в 2014 г., но тогда внесенный законопроект был раскритикован экспертным сообществом. Авторами новой версии проекта стали депутаты ГД.

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11.05.2018 11:54 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:54 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.05.2018 09:43 Мск
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Ранее 06.04.2018 10:09 Мск
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Ранее 07.11.2017 16:03 Мск
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Госдума в первом чтении приняла проект об акционировании "Почты России"
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