Госдума в первом чтении приняла проект об акционировании "Почты России"

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о реорганизации "Почты России". Он подразумевает акционирование ФГУПа, при этом 100% акций будет принадлежать государству, передает корреспондент Накануне.RU.

300 тыс. человек, работающих на "Почте России", никак не коснется акционирование, они останутся с рабочими местами, заявила первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева. "Должна вам сказать, что мы прописали нормы: в городских поселениях расстояние между почтовыми отделениями должно составлять не больше полутора километров, в сельских поселениях — шесть километров", — приводит ее слова пресс-служба "нижней палаты".

Инициатива вызвала активное обсуждение в ходе пленарного заседания, председатель ГД Вячеслав Володин обратился к представителям Правительства РФ с просьбой учесть ко второму чтению прозвучавшие замечания и предложения.

Напомним, решение об акционировании ФГУП "Почта России" Правительство РФ приняло еще в 2014 г., но тогда внесенный законопроект был раскритикован экспертным сообществом. Авторами новой версии проекта стали депутаты ГД.