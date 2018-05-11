На Среднем Урале суд закрыл ресторан из-за громкой музыки

В уральском городе Михайловск по решению суда закрыт ресторан. Причиной стал сильный шум.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, от жителя города поступила жалоба о громкой музыке в ресторане "Престиж" (ООО "Жасмин", Михайловск, ул. Кирова, 37), повлекшей ухудшение его здоровья. Вскоре выяснилось, что ресторан располагается в жилом доме, а его обеденный зал находится прямо под квартирой, где проживает пострадавший.

На основании поступившего обращения в ресторане была проведена внеплановая выездная проверка. Доводы, изложенные в жалобе, полностью подтвердились: виброускорение, эквивалентный корректированный уровень звука (с 7 до 23 часов) при работающей музыкальной системе, установленной в обеденном зале "Престижа", не соответствовал нормативным величинам.

"Помимо превышения шума в ресторане были обнаружены и другие нарушения: моечные ванны во всех производственных цехах ресторана присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки, производственные цеха, моечные не оборудованы сливными трапами и уклонами пола к ним, моечные ванны, являющиеся источником повышенного выделения влаги, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции", - отметили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки в отношении юрлица был составлен протокол об административном нарушении. В дальнейшем Нижнесергинский районный суд приостановил деятельность ресторана "Престиж" на 30 суток.