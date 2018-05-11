Две улицы Екатеринбурга закроют до конца лета из-за ремонта теплосетей

Две улицы Екатеринбурга закрывают для движения автомобилистов до конца лета: Красных Командиров - на Эльмаше и Эскадронную - на Вторчермете. На этот раз ограничения связаны с ремонтом теплотрасс. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, специалисты ООО "Сантехсервис" будут ремонтировать тепловые сети на улице Эскадронной с 13 мая по 15 октября.

Участок теплотрассы, расположенной вдоль улицы Эскадронной на отрезке от улицы Ляпустина до переулка Дизельного, энергетики планируют ремонтировать в период с 13 мая по 25 августа, а второй участок - между улицами Новосибирской и Ляпустина - отремонтируют с 13 мая до 10 октября.

АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" начнет работы в микрорайоне Эльмаш с 14 мая. Здесь на ремонт встает участок тепломагистрали М-04, которая расположена на оси улицы Красных Командиров.

Ремонтные работы на данном участке будут проходить поэтапно. До 10 июня будет перекрыто движение от Красных Командиров, 32 до улицы Старых большевиков. С 26 по 27 июня - от улицы Старых большевиков до Красных Командиров, 72. С 9 июня до 27 июля закроют движение по улице Красных Командиров, 72 до въезда на парковку той же улицы. С 30 июня по 23 августа – участок по улице Красных Командиров до улицы Шефской. На последнем этапе – с 13 июля до 15 сентября - от улицы Шефской до Красных Командиров, 76.

Объехать закрытые участки автомобилисты смогут по улицам Войкова, Шефской, Энтузиастов, Стачек, Старых большевиков. Во время второго, третьего и четверного этапов работ - по улицам Войкова, Шефской, Старых большевиков, Энтузиастов, во время пятого этапа - по улицам Лобкова, Донской, Кобозева, Шефской.