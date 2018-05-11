Археологи обнаружили греческий шлем при раскопках захоронений на Таманском полуострове

На Таманском полуострове археологи при раскопках захоронений обнаружили греческий шлем, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.

Такой шлем носили во времена классической Греции, он относится к первой четверти V века до нашей эры. Он стал одним из символов Древней Греции, именно такие шлемы изображены на греческой вазописи, на статуе Афины и воинов-гоплитов с рельефов Парфенона, на голове Перикла.

"Единственный подобный шлем на территории бывшей Российской империи был найден в середине XIX века в Киевской губернии в кургане у села Ромейковка. В греческих городах Северного Причерноморья подобные шлемы ранее не встречались", - приводит институт слова руководителя экспедиции Романа Мимохода.

Поселение, в котором была обнаружена находка (поселок Волна у подножия горы Зеленская в юго-западной части Таманского полуострова), возникло в период позднего бронзового века. Экспедиция уже третий год ведет раскопки некрополя, находящегося там.