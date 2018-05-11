В Кронштадте по повышенному рангу тушат военное судно "Ромуальд Муклевич"

Следователи выясняют обстоятельства пожара на судне "Ромуальд Муклевич", находящегося на территории Кронштадтского морского завода в Санкт-Петербурге.

"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту пожара на судне "Ромуальд Муклевич", - сообщили Накануне.RU в СЗСУ на транспорте СКР.

На место происшествия выехала следственная группа.

В Кронштадте на территории Морского завода утром 11 мая загорелось ремонтируемое гидрографическое судно Северного флота ВМФ России "Ромуальд Муклевич". Пожару присвоен повышенный уровень сложности. О пострадавших информации нет. В борьбе с огнем участвует 129 человек и около 30 единиц техники, сообщает МЧС.

Судно находилось с 2016 года на плановом ремонте на Кронштадтском морском заводе. Пожар возник в трюме при проведении сварочных работ.