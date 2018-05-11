Челябинца приговорили к обязательным работам за стрельбу во дворе жилого комплекса

В Челябинске осудили мужчину, который в пьяном виде открыл стрельбу с балкона своей квартиры из пневматики.
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Инцидент произошел 29 июня прошлого года в жилом комплексе на улице Татищева, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
Мужчина из неустановленного оружия, конструктивно похожего на пневматическое ружье, несколько раз выстрелил по детям, которые играли в футбол на площадке - он попал в ногу 12-летнего мальчика.
Подростку причинены повреждения, не причинившие вреда здоровью.
Суд назначил виновному наказание в виде 360 часов обязательных работ.