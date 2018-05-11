Киев призывает украинцев не ехать в Россию на ЧМ-2018

Госпогранслужба Украины отговаривает украинских болельщиков ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию. Об этом заявил спикер ведомства Олег Слободян в эфире UATV.
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"Главная рекомендация для болельщиков - болеть дома и не ехать на территорию России", - сказал он.
По его мнению, это будет уважением к памяти погибших в Донбассе и не создаст дополнительных рисков для самих болельщиков, которых якобы будут вербовать.
Напомним, в феврале министр спорта Украины призвал не ехать на ЧМ-2018.