Киев призывает украинцев не ехать в Россию на ЧМ-2018

Госпогранслужба Украины отговаривает украинских болельщиков ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию. Об этом заявил спикер ведомства Олег Слободян в эфире UATV.

"Главная рекомендация для болельщиков - болеть дома и не ехать на территорию России", - сказал он.

По его мнению, это будет уважением к памяти погибших в Донбассе и не создаст дополнительных рисков для самих болельщиков, которых якобы будут вербовать.

Напомним, в феврале министр спорта Украины призвал не ехать на ЧМ-2018.