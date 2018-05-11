Госдуме предложили изменить закон для очистки Арктики от отходов

Региональные проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктике не становятся приоритетными из-за того, что критерии отбора на сегодняшний день не дают преимуществ арктическим территориям. Изменить закон предложили депутаты Республики Саха, они внесли в госдуму поправки в ФЗ "Об охране окружающей среды", передает корреспондент Накануне.RU.

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Федерация выдает субсидии на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба. Все заявки субъектов оценивает Минприроды, наивысший бал получают проекты, в которых объекты накопленного вреда расположены на территории с высоким количеством населения, площадью территории, подверженной негативному воздействию, на особо охраняемых природных территориях. Инициативы субъектов по очистке Арктики не могут набрать баллов по всем показателям и не всегда получают господдержку.

Якутские депутаты предложили дополнить закон новым критерием: "расположения объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Арктической зоны Российской Федерации". Это будет способствовать включению проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных в российской Арктике в перечень приоритетных.

Как сообщало Накануне.RU, в госпрограмму "Ликвидация накопленного экологического ущерба" на 2014-2025 гг. вошли четыре объекта на Ямале: остров Белый, бывшая лесоперевалочная база в Лабытнанги, упраздненный поселок Нумги Надымского района и брошенный поселок геологов Полярный Приуральского района.