Выпускник школы в Забайкалье пытался зарезать директора

Новый инцидент произошел в Сибирском регионе. Буквально вчера студент из новосибирского колледжа из ружья выстрелил в сокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством. Сегодня стало известно о новом эпизоде в образовательном учреждении Забайкальского края.

Как сообщает Федералпресс, в ночь на 8 мая выпускник школы в селе Новоберезовское напал на директора учреждения. В результате последнему были нанесены несколько ножевых ранений. Пострадавший мужчина был госпитализирован, в экстренном порядке ему провели операцию. Он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов очень оперативно установили злоумышленника. Замглавы села Елена Большакова сообщила, что опознать нападавшего удалось по следам кроссовок, передает ТАСС. Им оказался совершеннолетний выпускник школы села Новоберезовское. После совершенного преступления на молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

По информации региональных СМИ, выпускнику не понравилась характеристика, которую ему написал директор. В администрации села подтвердили, что слышали о такой версии.