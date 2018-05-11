В Дагестане пьяные полицейские устроили дуэль и подстрелили прохожего

В Дагестане двое полицейских в ходе конфликта устроили перестрелку, в результате которой ранили друг друга и прохожего.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 10 мая, передает ТАСС.

Факт перестрелки подтвердили в республиканском МВД. "В ходе конфликта двое полицейских выстрелили друг в друга из пистолетов. Один получил касательное (ранение) и после оказания помощи был отпущен, второй госпитализирован. Ранение получил и гражданский, пытавшийся остановить конфликт полицейских, после оказания помощи он также отпущен домой", – сообщили в МВД по Дагестану.

Оба сотрудника работают в ОВД города Избербаш и в момент конфликта находились не на службе.

Отмечается, что начата служебная проверка, по результатам которой к ответственности будут привлечены как сотрудники, так и их непосредственное руководство.

Как сообщает телеграм-канал Mash, конфликт между лейтенантом и капитаном местной полиции произошел из-за обидной клички. Полицейские, которые, по данным канала, были пьяны, отошли на расстояние 40 шагов и начали стрелять. Они несколько раз выстрелили друг в друга. Одна из пуль попала в 40-летнего прохожего.

Ранее сообщалось, что в Костроме пьяные офицеры ВДВ подрались с полицейскими.