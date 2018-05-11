Кунгур и Верещагинское городское поселение получат деньги на расселение "аварийки"

Верещагинское городское поселение и Кунгур получат субсидии из краевого бюджета на софинансирование программы расселения аварийного жилищного фонда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

Два соглашения ведомство подписало 8 мая. В ближайшее время в Верещагинском городском поселении будут расселены двухэтажный дом с двумя жилыми помещениями на ул. Северная, 25, где проживают семь человек и одноэтажный дом с 10 жилыми помещениями на ул. 50 лет Октября, 92, где проживают 30 граждан. В Кунгуре будет расселен одноэтажный дом с 11 жилыми помещениями на ул. Октябрьская, 123, где проживают 19 человек.

29 марта в силу вступило постановление Пермского края, регулирующее порядок предоставления субсидий муниципалитетам на переселение граждан из аварийного жилья в целях предотвращения ЧС. Работа по принятию заявок муниципальных образований и принятию решений о выделении субсидий была начата уже с 1 апреля. В результате, за первый месяц действия порядка рассмотрено три заявки органов местного самоуправления, по которым принято положительное решение. Третьим муниципалитетом, который получит субсидии, станет Соликамск - с ним минстрой подпишет договор до 14 мая. Планируется расселить четыре дома, где проживают 20 семей.

"Важно отметить, что ранее на территории Пермского края отсутствовал порядок выделения средств на переселение граждан из аварийного жилья в целях предотвращения ЧС. Каждый отдельный случай рассматривался индивидуально, а срок принятия решений о выделении средств органам местного самоуправления составлял более 6 месяцев. В связи с этим, правительством Пермского края было принято решение сократить процедуру рассмотрения заявок и выделения субсидий муниципальным образованиям, - отметил первый заместитель председателя правительства - министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.

Отметим, что 3 мая 2018 года поступила заявка Лысьвенского городского округа на расселение двухэтажного 24-квартирного дома на ул. Оржоникидже, 17, которая также рассмотрена. Соответствующее распоряжение краевого правительства о выделении средств на расселение будет принято до конца месяца.