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от издателя  |  комментариев: 13


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политика ;  | комментариев: 3
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Напавший на журналистку радио "Эхо Москвы" отправлен на принудительное лечение
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Напавший на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр (2017) | Фото: planet-today.ru

49-летний мужчина, напавший на сотрудницу столичной радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, направлен на принудительное лечение.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, днем 23 октября 2017 года мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на одну из сотрудниц и нанес ей удар ножом в область шеи. Нападавший был задержан охранником и передан правоохранительным органам, а пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана вся необходимая помощь. Ей были причинены телесные повреждения, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

"По заключению проведенной в рамках уголовного дела комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. Во время совершения нападения он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими", - отметили в СКР.

В итоге суд вынес постановление о применении к нападавшему принудительных мер медицинского характера. Он будет лечиться в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Как сообщало Накануне.RU, в Кремле назвали нападение на Фельгенгауэр "атакой безумца".

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11.05.2018 11:07 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:07 Екб


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Напавший на журналистку радио "Эхо Москвы" отправлен на принудительное лечение
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