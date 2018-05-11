"И так сойдет?.." Построенная к ЧМ трамвайная линия стала причиной пробок в Екатеринбурге

Екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов назвал виновниками утренних пробок, возникших в результате перекрытия центрального перекрестка улиц Ленина – Карла Либкнехта, проектировщиков новой трамвайной линии.

По его словам, утренние заторы усугубляло то, что при перекрытиях в центре трамваи перестали ходить уже на ВИЗе, начиная с Красноусольской.

"А все потому, что при проектировании новой линии не предусмотрели поворот трамваев на Московскую при движении со стороны ВИЗа. Про этот косяк все знали, но предпочли ничего не делать: "У нас же чемпионат!" - написал Злоказов на своей странице в Facebook.

Он считает, что исправить эту ситуацию возможно, но для этого придется снова перекопать площадь перед Дворцом молодежи, чтобы замкнуть трамвайное кольцо вокруг сквера.

Напомним, что в ночь с 10 на 11 мая дорожники перекрыли перекресток проспекта Ленина с улицей Карла Либкнехта. Рабочие затеяли на этом участке капитальный ремонт трамвайных путей, из-за чего несколько трамваев и троллейбусов изменили свои маршруты. Кроме того, ограничения ввели и для автомобилистов. Такие изменения в схеме дорожного движения вылились в большие пробки.