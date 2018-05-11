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от издателя  |  комментариев: 13


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На Ямале увеличивается продолжительность жизни
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пенсионеры, Ямал, Дмитрий Кобылкин (2018) | Фото: правительство.янао.рф

На Ямале увеличивается ожидаемая продолжительность жизни населения. Этому способствует, главным образом, качество медицинской помощи и социальных услуг в округе. В прошлом году Арктический регион с показателем 73,53 года занял 15-е рейтинговое место среди всех субъектов Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.
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"Много решений принято в предыдущие годы, в том числе по расширению перечня услуг высокотехнологичной помощи, оснащению учреждений современным оборудованием, привлечению специалистов. Начал работу второй региональный сосудистый центр в Ноябрьске. Все это способствует увеличению продолжительности жизни. Нам удалось достичь беспрецедентно низких показателей младенческой смертности. Важно эти значения удержать", - сказал губернатор в ноябре прошлого года.

С ростом продолжительности жизни в округе увеличивается количество северян заслуженного возраста. Так, численность населения 60 лет и более на Ямале в 2015 г. составляла 31 тыс. 776 человек, в 2017 г. – уже 37 тыс. 433 человека.

пенсионеры, Ямал, Дмитрий Кобылкин(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Сегодня на Ямале особое внимание уделяется совершенствованию системы охраны здоровья граждан старшего поколения, а также развитию гериатрической службы.

Пожилым ямальцам доступны все виды медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях, при этом работа с пациентами старшего поколения максимально приближена к их месту проживания. Ямальские терапевты обследуют пациентов на дому, при необходимости предоставляют автотранспорт для доставки пациентов на профилактическое обследование. А пациентам, имеющим ограничение в самостоятельном передвижении, лечение и диагностику проводят на дому.

Отметим, что с начала этого года вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации, который позволяет выявить у пожилых граждан признаки остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некоррегированные нарушения слуха и зрения.

В прошлом году на Ямале открылись пять гериатрических кабинетов в Салехарде, Ноябрьске, Муравленко, Тарко-Сале и Ямальском районе, в этом – еще пять в Новом Уренгое, Надыме, Приуральском, Красноселькупском и Шурышкарском районах. К концу 2018 г. гериатрические кабинеты появятся во всех муниципальных образованиях автономного округа.

Кроме того, медицинская помощь на Ямале стала доступнее: с прошлого года на сайте Единой электронной регистратуры ЯНАО пациентам доступны сервисы по вызову врача на дом, заказу и выдаче справок, записи на прием.

пенсионеры, Ямал(2018)|Фото: правительство.янао.рф

По информации департамента социальной защиты населения ЯНАО, в арктическом регионе проживает более 138 тыс. пенсионеров, что составляет пятую часть населения Ямала, при этом 86,2% – это граждане пожилого возраста. С 2012 г. благодаря принятию закона о социальных семьях для пенсионеров и инвалидов ЯНАО, за пожилыми людьми ухаживают соцработники. Также ямальские неработающие пенсионеры получают компенсацию санаторно-курортного лечения: им возмещается до 70% от предельной стоимости путевки в сутки.

Добавим, что все неработающие пенсионеры получают ежемесячную выплату 2 тыс. руб. Ветераны труда и ветераны Ямала - еще более 1 тыс. руб., а также 50% компенсацию за ЖКУ. Одиноким пенсионерам положена скидка 50% на капремонт, а "детям войны" - пожизненное ежемесячное пособие.

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11.05.2018 10:43 Мск | Салехард | Анна Смирнова
12:43 Екб


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На Ямале увеличивается продолжительность жизни
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