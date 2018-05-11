На нижнетагильский "Водоканал" нагрянули Росгвардия и Следственный комитет

В четверг, 10 мая, на предприятии ООО "Водоканал-НТ" в Нижнем Тагиле прошли обыски. Были изъяты некоторые документы. Ситуацию прокомментировали в Следственном комитете.

"Уголовное дело возбуждено в октябре 2017 года по статье 201 Уголовного кодекса РФ - "Злоупотребление полномочиями" относительно конкретного преступного факта. В ходе проведенных обысков изъята интересующая следствие документация, которая не имеет никакого отношения к текущей деятельности организации и касается прошедшего периода работы этой компании. Что это конкретно за период, мы пока озвучивать не будем. Что касается привлечения сил Росгвардии, то такое решение принято для пресечения возможных провокационных действий в отношении следователей, которые проводили обыски", - сообщил Накануне.RU официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле этого года по требованию заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева в Свердловской области была начата реализация комплекса мер по защите прав жителей Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Причина - неблагоприятная обстановка, связанная с загрязнением Черноисточинского водохранилища - источника питьевого водоснабжения "Путинграда". У надзорного ведомства возникали вопросы и к тагильскому "Водоканалу".