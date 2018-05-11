Россияне рассказали, какой пенсионный возраст считают оптимальным

Более половины (53%) россиян считают установленный в стране пенсионный возраст оптимальным. Об этом свидетельствуют результаты опросы компании HeadHunter.

При этом 35% респондентов выступили за снижение этой планки, а 6% поддержали идею о ее повышении, передает РИА Новости.

Участники опроса, выступившие за повышение пенсионного возраста, назвали приемлемым выход на пенсию для мужчин в 63 года и в 60 лет для женщин. Те, кто поддержал снижение пенсионного возраста, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

На сегодняшний день пенсионный возраст для мужчин в России наступает в 60 лет, для женщин - в 55 лет. Обсуждения об изменении этого порога идут не первый год. Как сообщало Накануне.RU, противники повышения пенсионного возраста не раз говорили об отсутствии оснований для увеличения возраста выхода на пенсию.

8 мая Дмитрий Медведев, утвержденный Госдумой на пост премьер-министра России, заявил, что правительство в ближайшее время подготовит и внесет в на рассмотрение предложения по развитию пенсионной системы.