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Гаагский суд обязал платить за Крым: мы за ценой не постоим? "Украина требует заплатить" – начало практически любой новости о "незалежной". Так, уже выставлен счет на $32,5 млрд за Крымский мост – за эту сумму Украина готова отдать его в аренду России, после того, как получит его. Еще Украина требует от России гасить ее долги другим государствам. А теперь Украина требует заплатить за Крым.
11.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Новости
11.05.2018 10:41 Мск (12:41 Екб)
экономика | В России
Россияне рассказали, какой пенсионный возраст считают оптимальным
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пенсионное удостоверение, деньги (2016) | Фото: vsluh.ru

Более половины (53%) россиян считают установленный в стране пенсионный возраст оптимальным. Об этом свидетельствуют результаты опросы компании HeadHunter.
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При этом 35% респондентов выступили за снижение этой планки, а 6% поддержали идею о ее повышении, передает РИА Новости.

Участники опроса, выступившие за повышение пенсионного возраста, назвали приемлемым выход на пенсию для мужчин в 63 года и в 60 лет для женщин. Те, кто поддержал снижение пенсионного возраста, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

На сегодняшний день пенсионный возраст для мужчин в России наступает в 60 лет, для женщин - в 55 лет. Обсуждения об изменении этого порога идут не первый год. Как сообщало Накануне.RU, противники повышения пенсионного возраста не раз говорили об отсутствии оснований для увеличения возраста выхода на пенсию.

8 мая Дмитрий Медведев, утвержденный Госдумой на пост премьер-министра России, заявил, что правительство в ближайшее время подготовит и внесет в на рассмотрение предложения по развитию пенсионной системы.

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11.05.2018 10:41 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:41 Екб


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Россияне рассказали, какой пенсионный возраст считают оптимальным
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