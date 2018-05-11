В Общественной палате посоветовали отказаться от регрессивной шкалы налогов для исполнения "майского указа"

По факту в России существует регрессивная налоговая шкала: чем богаче человек, тем меньше он платит налогов. Поэтому нужно отказаться от повышения налогов для всех граждан и вместо этого в полной мере собирать налог с богатых. Об этом заявил Глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, комментируя решение задач, поставленных в "майском указе" президента РФ.

По словам Фадеева, проблема распределения налоговой нагрузки на граждан лежит в одной плоскости с проблемами неравенства по доходам и бедности, на решение которых нацелен указ Владимира Путина. Фадеев отметил, что разговоры о повышении подоходного налога начались до инаугурации, но делать этого нельзя.

"Нужно в полной мере собирать законный налог с самых богатых, хоть это и довольно тяжело, потому что они прекрасно ориентируются в финансовых схемах. Тем не менее это должно стать политической задачей, потому что это проблема справедливости: неправильно говорить о повышении подоходного налога для всех, в то время как богатые платят меньше, чем бедные", - сказал Фадеев на тематическом брифинге ОП.

Напомним, в указе Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г." поставлена задача снижения в два раза уровня бедности к 2024 г., а также обеспечения устойчивого роста реальных доходов граждан.

Как сообщало Накануне.RU, премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, в очередной раз заявил, что Правительство не готовит никаких решений относительно перехода к прогрессивной шкале НДЛФ.