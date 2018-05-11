В Челябинске неизвестный живодер расстрелял двух собак

в этот день
11.05.18
11:58
В Екб.13:58
Цены на бензин продолжают бурный рост после выборов
В Госдуму внесен законопроект против "политических педофилов"
Откуда личные данные? "ЕР" атакует звонками с приглашением на праймериз
Главное
СМИ узнали о возможных перестановках среди полпредов президента

Тема дня
Гаагский суд обязал платить за Крым: мы за ценой не постоим? "Украина требует заплатить" – начало практически любой новости о "незалежной". Так, уже выставлен счет на $32,5 млрд за Крымский мост – за эту сумму Украина готова отдать его в аренду России, после того, как получит его. Еще Украина требует от России гасить ее долги другим государствам. А теперь Украина требует заплатить за Крым.
11.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Умер основатель ANNA-News Марат Мусин
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Красная площадь принимает главный парад страны
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 300

В Челябинске неизвестный живодер расстрелял двух собак
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

бродячая собака (2017) | Фото:Накануне.RU

В Металлургическом районе Челябинска неизвестный расстрелял двух собак.
Читайте также:

Трупы животных были обнаружены 9 мая вблизи завода, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В рамках проведенной проверки установлено, что смерть собак наступила в результате сквозных обширно проникающих ранений грудных клеток огнестрельного характера с повреждением жизненно важных органов.

По указанию прокуратуры района полицией возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле этого года в Кургане пьяный мужчина выбросил из окна с высоты третьего этажа свою собаку - сейчас на живодера заведено уголовное дело.

Другие новости по темам: Челябинск, собаки, животные, расстрел, смерть, гибель, прокуратура, уголовное дело
11.05.2018 10:38 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
12:38 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Челябинске неизвестный живодер расстрелял двух собак
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+