В Челябинске неизвестный живодер расстрелял двух собак

В Металлургическом районе Челябинска неизвестный расстрелял двух собак.

Трупы животных были обнаружены 9 мая вблизи завода, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В рамках проведенной проверки установлено, что смерть собак наступила в результате сквозных обширно проникающих ранений грудных клеток огнестрельного характера с повреждением жизненно важных органов.

По указанию прокуратуры района полицией возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле этого года в Кургане пьяный мужчина выбросил из окна с высоты третьего этажа свою собаку - сейчас на живодера заведено уголовное дело.