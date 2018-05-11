Пашинян проводит первое заседание в качестве премьер-министра Армении

Избранный премьер-министр Армении Никол Пашинян начал первое заседание, на котором он председательствует, передает ТАСС.

Как отмечается, правительство намерено обсудить вопросы бюджета страны, предстоящий саммит в ЕАЭС в Сочи 14 мая, а также внесение поправок в ряд законов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Национальное собрание Армении поддержало лидера оппозиции Пашиняна при голосовании за кандидата на пост премьер-министра страны.

Напомним, Пашинян 17 апреля объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения. После в Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Саргсян в итоге подал в отставку.