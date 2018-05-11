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Гаагский суд обязал платить за Крым: мы за ценой не постоим? "Украина требует заплатить" – начало практически любой новости о "незалежной". Так, уже выставлен счет на $32,5 млрд за Крымский мост – за эту сумму Украина готова отдать его в аренду России, после того, как получит его. Еще Украина требует от России гасить ее долги другим государствам. А теперь Украина требует заплатить за Крым.
11.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Пашинян проводит первое заседание в качестве премьер-министра Армении
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Никол Пашинян, протесты, Армения (2018) | Фото: armeniasputnik.am

Избранный премьер-министр Армении Никол Пашинян начал первое заседание, на котором он председательствует, передает ТАСС.
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Как отмечается, правительство намерено обсудить вопросы бюджета страны, предстоящий саммит в ЕАЭС в Сочи 14 мая, а также внесение поправок в ряд законов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Национальное собрание Армении поддержало лидера оппозиции Пашиняна при голосовании за кандидата на пост премьер-министра страны.

Напомним, Пашинян 17 апреля объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения. После в Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Саргсян в итоге подал в отставку.

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11.05.2018 10:35 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:35 Екб


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Пашинян проводит первое заседание в качестве премьер-министра Армении
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