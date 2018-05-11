Свердловское правительство выделит 300 млн на новый акустический зал филармонии

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области готовы поддержать выделение 300 млн руб. для строительства суперсовременного акустического концертного зала Свердловской государственной академической филармонии в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО.

"Особый вопрос, в котором депутаты поддержат губернатора, – это строительство современнейшего акустического концертного зала Свердловской государственной академической филармонии. В майских изменениях бюджета закладывается 300 млн руб. Это большой культурный проект. Наша филармония одна из лучших в России и известна во всем мире. Новый концертный зал укрепит статус Екатеринбурга как одной из культурных столиц нашей страны", – подчеркнула спикер ЗакСО Людмила Бабушкина.

Ранее власти решили при очередной корректировке бюджета-2018 выделить дополнительно 1 млрд руб. на строительство Конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".